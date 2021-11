Ola de despidos en la WWE: Más de 15 luchadores estarían despedidos

24Horas.cl Tvn

04.11.2021

La empresa estadounidense WWE destacada por la lucha libre habría despedido a más de 15 luchadores. Según medios especializados, la razón sería "recortes presupuestarios", indicó Fightful.

Entre los despidos, estaría involucrada la única chilena en llegar a la franquicia, Catalina García, más conocida como Katrina Cortez en la competencia de la WWE.

Fightful has confirmed Katrina Cortez has been released by WWE