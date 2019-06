Olvidó desactivar el filtro: Ministro transmite por Facebook Live conferencia de prensa con orejas y bigote de gatos

24Horas.cl TVN

17.06.2019

Yousuf Shaukat Zai, el ministro de información de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán vivió tremendo papelón cuanto intentó transmitir por Facebook Live una conferencia con periodistas de la zona.

El hombre olvidó desactivar los filtros que tenía seleccionados en la red social, por lo que, mientras aparecía él dando declaraciones junto a sus acompañantes, comenzaron a aparecer orejas y bigotes de gatos, perdiendo toda la seriedad de la charla.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 de junio de 2019

Los hechos fueron transmitidos directamente desde la cuenta oficial del ministro y al percatarse del error, eliminaron el registro de inmediato, sin embargo varios habían sacado capturas de pantalla.

El equipo de Shaukat Zai compartió un comunicado donde explicaron que se trataría de "un error humano" y que no volverá a ocurrir: "Ayer, mientras se cubría una sesión informativa para la prensa organizada por el ministro de información de KP, Shaukat Yousafzai, los espectadores presenciaron un ‘filtro de gatos’ que fue eliminado en pocos minutos", explicaron.