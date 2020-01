OMS declara emergencia sanitaria internacional por coronavirus

Sebastián Mora

30.01.2020

La Organización Mundial de la Salud decretó este jueves emergencia sanitaria mundial a raíz de la rápida propagación del coronavirus chino originado en la ciudad de Wuhan.

Según la información entregada por el director del organismo, Tedros Adhanom, la medida responde a la explosiva masificación que ha tenido la enfermedad, cuyo último balance mundial deja 7.834 casos en el mundo, con 170 muertos, siendo estos últimos todos casos en China.

"Estamos trabajando diligentemente con socios de salud pública nacionales e internacionales para controlar este brote lo más rápido posible", agregó el representante.

Asimismo, la OMS advirtió las complicaciones que podría implicar que el virus pueda arribar a zonas donde los sistemas de salud "sean más débiles".

"Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad", complementó.

Sobre la forma en que el gobierno chino ha desarrollado el combate a la enfermedad, la OMS valoró los esfuerzos del país asiático, añadiendo que "tienen todas las capacidades para atacarlo", y que si no hubiese sido por el trabajo de la nación, las consecuencias serían peores.

"La velocidad con la que China detectó el brote, permitió aisla el virus, secuenciaron el genoma y lo compartieron con la OMS. Así es el compromiso de transparencia y apoyo a otros países", complementó.

Recordar que a minutos de que la OMS diera esta información, Estados Unidos confirmó el primer caso de un contagio correspondiente a un paciente que no viajó a Wuhan.