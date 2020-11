OMS decreta el fin del brote de ébola en el noroeste de la República Democrática del Congo

Agencia EFE

18.11.2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó hoy el fin del brote de ébola declarado el pasado 1 de junio en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC).



Esa epidemia, que afectó a la provincia de Ecuador y es la undécima que sufre la RDC, causó 130 casos (119 confirmados y 11 probables), 55 muertes y 75 contagios que se curaron, informó la oficina regional para África de la OMS en un comunicado.



Desde Kinshasa, el ministro congoleño de Sanidad, Eteni Longondo, confirmó también el fin del brote.



El brote se dio por terminado después de que transcurrieran 42 días desde que el último paciente positivo diese por primera vez negativo y sin que hayan aparecido nuevos casos positivos desde entonces, criterio para declarar la conclusión de estos brotes.



"Superar uno de los patógenos más peligrosos del mundo en comunidades remotas y de difícil acceso demuestra lo que es posible cuando la ciencia y la solidaridad se unen", afirmó la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.



Más de 40 000 personas de alto riesgo fueron inoculadas por vacunadores que utilizaron un innovador almacenamiento en cadena de frío para mantener la vacuna contra el ébola a temperaturas tan bajas que alcanzaron los - 80 grados centígrados.



Los congeladores ARKTEK, que pueden mantener las vacunas a temperaturas muy bajas hasta una semana, permitieron a los especialistas vacunar a las personas en comunidades sin electricidad en Ecuador, según la OMS.



"La tecnología utilizada para mantener la vacuna contra el ébola a temperaturas extremadamente frías será útil cuando se lleve una vacuna contra el COVID-19 a África", recalcó Moeti.



"Abordar el ébola en paralelo a el COVID-19 no ha sido fácil, pero gran parte de la experiencia que hemos adquirido en una enfermedad se puede transferir a otra y subraya la importancia de invertir en la preparación para emergencias y la creación de capacidad local", agregó la doctora botsuanesa.

Today marks the end of the 11th #Ebola outbreak in the #DRC🇨🇩, nearly 6 months after the first cases were reported in #Equateur Province. @WHO & partners supported the tireless efforts led by the government & local communities.



👉🏿https://t.co/cEnAHNvJzn pic.twitter.com/qqJRv3E18a