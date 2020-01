Coronavirus: Qué es y qué implica la emergencia sanitaria mundial de la OMS

Sebastián Mora

30.01.2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este jueves emergencia de salud mundial ante la rápida expansión que ha tenido el coronavirus originado en Wuhan, China.

Tedros Adhanom, director del organismo, destacó que "estamos trabajando diligentemente con socios de salud pública nacionales e internacionales para controlar este brote lo más rápido posible".

Asimismo, el último balance de la OMS reveló que 170 personas murieron a raíz del brote, todo ellos en China, mientras que la cifra de contagiados a nivel mundial llegó a 7.834.

Pero, ¿qué quiere decir esta alerta sanitaria? De acuerdo al reglamento que maneja la institución perteneciente a las Naciones Unidas, este tipo de evento responde a un "un evento extraordinario", el cual se puede decretar por dos motivos.

La OMS advierte que una emergencia de esta naturaleza se puede publicar si se "constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades" o si se "requiere una acción inmediata internacional ante un riesgo inusual, grave o inesperado por estados que se puedan ver afectados ante un problema de salud pública en algún país".

Respecto a las medidas a tomar tras el decreto, la OMS enfatizó que el trabajo de China incluso ha superado sus obligaciones en materia de salud, pero que el foco debe estar puesto en evitar, con apoyos internacionales, la propagación a estados con sistemas de salud más precarios.

"Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad", complementó.

Bajo ese prisma, el objetivo de la emergencia sanitaria internacional es masificar la coordinación de todos los países del globo para evitar una expansión mayor de la enfermedad.

Consignar que la última actualización hecha por las autoridades reveló que solo en China hay 7.736 casos de personas con el virus, seguido de Thailandia con 14, Japón con 11 y Singapur con 10.

A nivel americano, la enfermedad solo se reportó en Canadá y Estados Unidos, donde en este último se reportó el primer caso de un paciente que se contagió sin haber viajado a China.