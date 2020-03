ONU advierte: mortalidad del coronavirus llega al 3,4%, el triple de la influenza

24Horas.cl Tvn

03.03.2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó un nuevo balance de la situación mundial respecto al coronavirus COVID-19, aseverando que la mortalidad de este llega mundialmente al 3,4% de los casos, más del triple que la gripe estacional influenza.

Según informó el presidente del organismo, Tedros Adhanom, el último reporte revela que "globalmente, cerca del 3,4% de los casos reportados con COVID-19 murieron, mientras que el nivel de mortalidad por la gripe estacional generalmente mata a menos del 1% de los infectados".

Asimismo, la OMS destacó que en el planeta existen vacunas y terapias para la gripe estacional, pero que la situación es diferente con el coronavirus.

"Tenemos vacunas y terapias para la gripe estacional, pero por el momento no hay vacuna ni tratamiento específico para el COVID-19", añadió.

