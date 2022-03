ONU confirma que más de 1,5 millones de refugiados salieron de Ucrania tras invasión rusa

Agencia EFE

06.03.2022

Más de 1,5 millones de personas abandonaron Ucrania y buscaron refugio en alguno de los países vecinos y otros de Europa desde que Rusia inició el conflicto bélico, según informó el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, Filippo Grandi.



"Estamos ante la crisis de refugiados que aumenta más rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial", aseveró Grandi en su cuenta de Twitter.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.