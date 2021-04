Padre pide casarse con su hijo y que el incesto no sea considerado delito

24Horas.cl Tvn

Un padre de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, solicitó a una corte federal de Manhattan que el incesto no sea considerado como delito dentro de las leyes estadounidenses, con el objetivo de contraer matrimonio con su propio hijo biológico.

Según la información difundida por The New York Post , el progenitor ingresó la demanda el pasado 1 de abril del presente año, argumentando que se trata de un asunto de "autonomía individual".

"A través del vínculo duradero del matrimonio, dos personas, independientemente de la relación que pudieran tener entre sí, pueden encontrar un mayor nivel de expresión, intimidad y espiritualidad", escribió el padre en dicha demanda.

En el papeleo judicial no se revelan detalles del género de ambos ni las edades, ubicación o el contexto de la relación. Sin embargo, se informó que el hijo sería una persona mayor de edad: "Los cónyuges propuestos son adultos (...) Y no pueden procrear juntos".

Pese a la postura del padre, este manifestó que es "una acción que un gran segmento de la sociedad considera moral, social y biológicamente repugnante", razón por la cual tomó la decisión de dejar su identidad y la de su hijo en el anonimato.

La ley actual de Nueva York considera el incesto como un “delito grave de tercer grado”, arriesgando cuatro años de presidio. Además, los matrimonios que se realizan bajo este contexto son anulados inmediatamente, y los "cónyuges" deben pagar grandes multas o cumplir seis meses de prisión.

Por esta razón, mientras no se declaren inconstitucionales e inaplicables las leyes que prohíben el incesto, el padre no le propondrá matrimonio a su hijo, dado que “tendría que soportar el daño emocional” de no poder estar legalmente casados.