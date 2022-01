Padre da golpiza a sujeto que intentó abusar de hija de 15 años en ascensor

24Horas.cl Tvn

24.01.2022

Un padre propinó una golpiza a un sujeto que fue acusado de abusar de su hija de 15 años al interior de un ascensor, en Rusia.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en la ciudad de Surgut donde un hombre de 27 años fue captado por las cámaras del elevador intentando besar a la víctima.

Las imágenes del caso, registrado el pasado 2 de enero, mostró cómo el aludido se inclinó en dirección al cuerpo de la denunciante, situación que solo pudo ser evitada con la llegada del progenitor, quien agredió al apuntado.

Asimismo, en el registro publicado por Clarín se apreció cómo la persona sacó del ascensor al sospechoso para golpearlo en el pasillo.

El protagonista fue detenido un día después y puesto a disposición de la justicia por el delito de violación de una menor de edad.

Father punches pervert who tried to force himself onto his 15-year-old daughter in a lift in Russia

CCTV shows the suspect, 27, staring at the child and leaning in for a kiss in a lift

Girl's father punches the pervert in the face, drags him out of the lift by his neck pic.twitter.com/0lGkhuB3zb