Padre e hija que se volvieron viral por reírse de las bombas escapan de la guerra en Siria

27.02.2020

La semana pasada un padre con su hija que viven en Siria se viralizaron, luego que él hiciera creer a la niña que las bombas que caían eran parte de un juego.

Como en "La vida es bella": Padre sirio hace creer a su hija que los bombardeos son un juego Leer más

La historia conmocionó a tal punto que fue vista a lo largo del mundo por el noble actual del padre, comparándolo con la película "La Vida es Bella".

Ahora volvieron a ser noticia luego que un usuario de Twitter compartiera una foto de ambos, asegurando que se encuentran "a salvo" ya que lograron salir del país en guerra.

They are safe now. Salwa will grow without hearing bombs. pic.twitter.com/RTgHrtjwBl