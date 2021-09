Padre golpea a un pastor por tocar indebidamente a su hijo de 9 años

24Horas.cl Tvn

25.09.2021

Un padre de Oklahoma City, Estados Unidos, propinó una fuerte golpiza a un hombre luego de descubrir que tocaba en reiteradas ocasiones a su pequeño hijo de 9 años en la parada de autobús.

El niño dijo a su padre que en reiteradas ocasiones el sujeto se acercaba a él mientras se encontraba esperando el autobús para ir a la escuela, según consignó Univision.

Ante esto, el hombre decidió acompañar al menor y esperó escondido en su auto cerca del lugar para constatar si el abusador volvía. Momentos después, apareció el hombre y comenzó a hacer tocaciones a su hijo.

El padre, motivado por la ira, se acercó al abusador y comenzó a golpearlo desenfrenadamente. "El padre corrió tras el hombre y lo derribó al suelo y le propinó una fuerte golpiza", señaló el sargento Dillon Quirk del departamento de Policia de la ciudad de Oklahoma.

El abusador fue identificado como Michael Coghill, de 33 años, y era ministro de la Iglesia de Cristo de Lakehoma . Finalmente, fue detenido por la denuncia de abuso sexual infantil.

Officers arrest 33-year old Michael Coghill on complaint of lewd/indecent act to child after reported incident at bus stop. pic.twitter.com/X4CjNi6Nog