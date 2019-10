"Mátenlo y congélenlo": Pánico por agresivo pez que sobrevive en la tierra y se devora todo lo que encuentra

Fernanda Carvajal

11.10.2019

En estado de alerta permanece Georgia, en Estados Unidos, tras la aparición del pez cabeza de serpiente del norte (Channa argus) en sus aguas. Las autoridades han hecho un llamado a exterminarlo inmediatamente, ya que se trata de una especie muy agresiva y que devora todo a su paso.

Todo comenzó cuando un pescador encontró un ejemplar mientras trabajaba y dio aviso a la comunidad. De inmediato, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia hizo un llamado para acabar con él. "Mátenlo inmediatamente, recuerden que puede sobrevivir en la tierra, y congélenlo" fue la indicación del organismo.

