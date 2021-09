Papa Francisco critica la eutanasia: "Estamos viviendo una cultura del descarte"

El Sumo Pontífice aseguró que "lo que no sirve se descarta" y que "los viejos, los enfermos más terminales, los chicos no queridos" son "material descartable".

Agencia EFE

01.09.2021

El Papa Francisco se refirió nuevamente a la eutanasia, reiterando sus opiniones y argumentos en contra citando "una cultura del descarte" que prevalece y que ahora se usa bajo el tema de la "la compasión, para que no sufra…” pero que "la Iglesia pida ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho".

Según indicó el Sumo Pontífice en cadena COPE, estamos viviendo "una cultura del descarte. Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos...los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan...O sea, hay una cultura..."

Mientras que sobre la lucha contra la pederastia en la Iglesia, Francisco aplaudió la labor de la comisión de Defensa de Menores. Creo que las cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se progresa más", dijo antes de añadir que también "es un problema mundial y grave".

"Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto", aseveró.

"Un pecador que trata de hacer el bien"

El Sumo Pontífice habló también de algunos asuntos personales como que ha salido "escondido" del Vaticano sólo en tres ocasiones para visitar algunas casas, pero que siempre después se supo en los medios y que siempre ha sido muy "abuelero" y por ello cuenta anécdotas de sus abuelos.

Y que sigue con su promesa de no ver televisión, ni siquiera la Copa América, aunque la ha encendido para ver "cuando asume un presidente o un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello".

Añadió que le gustaría que le recordasen como "un pecador que trata de hacer el bien".