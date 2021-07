Papa Francisco sale del hospital diez días después de su operación de colon

Agencia EFE

14.07.2021

El Papa Francisco salió hoy del hospital romano en el que estaba ingresado desde el pasado 4 de julio, diez días después de someterse a una operación de colon, según informan los medios locales.



El pontífice, de 84 años, abandonó el hospital Agostino Gemelli de Roma esta mañana a bordo de un coche, informa la televisión pública italiana RAI.



Hace diez días fue operado en el hospital A. Gemelli de Roma de "una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante", en la que se le extrajo una parte del colon y que requirió anestesia general, intervención de la que evoluciona favorablemente.

UNA ORACIÓN POR EL "BUEN RESULTADO" DE LA OPERACIÓN



De este modo, poco después de las 10.30 hora local el pontífice abandonó el hospital y puso rumbo de vuelta a casa a bordo del Ford Focus azul que suele usar en sus traslados.



No obstante, primero se detuvo a rezar en la basílica romana de Santa María La Mayor, ante el icono bizantino de la Virgen "Salus Populi Romani", uno de los más venerados de la capital y ante la que acude cada vez que debe realizar un viaje apostólico.



Ante la imagen, Francisco agradeció "el buen resultado" de su intervención quirúrgica y dedicó una oración especial a todos los enfermos, sobre todo por aquellos que ha conocido a lo largo de estos diez días de hospitalización.



Poco antes del mediodía, el papa llegaba a las murallas del Vaticano pero, antes de entrar por la Puerta del Perugino, decidió bajarse del coche, de su asiento de copiloto, y saludar a los agentes que hacían guardia y a los que le habían escoltado.



Y lo hizo visiblemente contento, con una sonrisa.



DIEZ DÍAS EN EL "VATICANO III"



Francisco pone así fin a su estancia en el Gemelli, rebautizado por Juan Pablo II como el "Vaticano III" por sus numerosas hospitalizaciones. El hoy santo ironizaba sobre su "tercera casa", después de la Santa Sede y de la villa de Castel Gandolfo, la residencia estival de los papas (que Bergoglio no usa).



Precisamente del mismo modo que Wojtyla, el domingo Bergoglio cambió la ventana del Palacio Apostólico y se asomó a un balcón del hospital para rezar el Ángelus mariano, en concreto desde su décima planta, donde los papas tienen un apartamento privado.



La expectación era máxima, cientos de fieles acudieron a las puertas del centro para escucharle, y Francisco, de buen aspecto pero aún con vendas en las muñecas, vislumbró la ocasión perfecta para reivindicar el acceso universal a la sanidad.



"En estos días he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países. Un sistema sanitario que garantice un buen servicio accesible para todos", reconoció.



Y exclamó: "No debemos perder este bien tan precioso ¡Tenemos que mantenerlo! Y para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos".



UNA EVOLUCIÓN SATISFACTORIA



En cuanto a su estado de salud actual, los escuetos boletines médicos que la Santa Sede ha divulgado cada día aseguraban que el papa evolucionaba según lo previsto y seguía con el tratamiento prescrito.



En la tarde del pasado miércoles, tres días después de pasar por el quirófano, tuvo unas décimas de fiebre, aunque enseguida pasaron, y los análisis de sangre eran satisfactorios.



El jueves pasado se sometió a una serie de pruebas rutinarias, microbiológicas y a una tomografía computarizada (TAC) de tórax y abdomen, y resultaron negativas.



VISITA A NIÑOS Y HASTA FÚTBOL



Mientras se recuperaba, el papa ha podido pasear por los pasillos del hospital, ha oficiado misa en la capilla de la habitación privada y ha cenado con los colaboradores que le han asistido en todo momento, día y noche.



En la tarde del martes visitó por segunda vez a los niños de la unidad de oncología pediátrica del hospital, en la décima planta, la de su apartamento, en lo que ahora se entiende como una despedida con los pequeños, que le han escrito cartas y mandado dibujos.



En estos días también se le ha visto saludando en silla de ruedas a algunos pacientes, aunque en el Ángelus ya apareció en pie.



Y como no podría ser de otra manera, como buen aficionado al fútbol, el pontífice siguió las finales de la Copa América y de la Eurocopa, ganadas respectivamente por su país, Argentina, e Italia.



Ahora le espera el reposo, algo idóneo en este mes de julio, en el que tradicionalmente el papa reduce su agenda y no celebra por ejemplo las audiencias generales de los miércoles para evitar el calor asfixiante de Roma a los fieles.