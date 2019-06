Papa Francisco visitaría Argentina a fines de 2020 o durante 2021

24Horas.cl Tvn

20.06.2019

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Óscar Ojea, aseguró que el papa Francisco ya tendría decidido visitar por primera vez como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica su país natal.

La fecha establecida para la llegada de Bergoglio sería a fines de 2020 o durante 2021: "Hay quienes dicen que el Papa no quiere venir a la Argentina, pero a mí me ha dicho que desea hacerlo y que ya está pensando cuándo. Me dijo que no puede venir en lo inmediato, pero que, tal vez, a fines del 2020 o durante el 2021 ya sería posible que estuviera visitando el país", sostuvo el religioso a Télam.

Monseñor Ojea enfatizó que "no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta", pero también hizo hincapié en que lo transmitido "es el deseo del Santo Padre que los argentinos sepamos que él está ya pensando en una visita pastoral".

En el país vecino especulan que si la visita se concretara durante los primeros meses de 2020, el anuncio formal debería realizarse durante el transcurso de este año. Así, concluyen que Francisco ratificará su deseo de venir "gane quien gane" las elecciones presidenciales, y se asegura de que no se utilice políticamente el anuncio oficial de la visita durante la campaña electoral.