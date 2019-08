Paquetes sospechosos generaron caos de tránsito en Nueva York

Agencia Reuters

16.08.2019

Dos paquetes sospechosos que parecían ollas a presión abandonados en Manhattan interrumpieron el tránsito y provocaron la evacuación de una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la hora de mayor tráfico de la mañana, antes de que la policía determinara que eran inofensivos.

El hallazgo hizo que las autoridades evacuaran a los pasajeros de la estación de metro Fulton Street en el Bajo Manhattan, interrumpiendo el servicio en numerosas líneas. Un tercer paquete similar fue encontrado poco después en una calle cercana.

Los hallazgos atrajeron una fuerte presencia policial. "NO son dispositivos explosivos", escribió en Twitter la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. "Los oficiales continúan barriendo las estaciones de metro por precaución".

