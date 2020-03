Para "entretener" a turistas: Obligan a mono a levantar pesas

24Horas.cl Tvn

Hace unas semanas comenzó a viralizarse un video publicado por PETA Asia, donde aparece Ningo Nong, un monito que es entrenado para levantar pesas y así "entretener" a los turistas en Tailandia.

El registro que dura más de un minuto y se logra ver al animalito haciendo flexiones de brazos y abdominales, además de levantar pesas e intentar encestar una pelota a un aro de basquetball, entre otras cosas; todo con un collar metálico amarrado al cuello, que lo conecta a una cadena.

Tal como consignó la red social, el primate se encuentra en un "campo de entrenamiento para monos", donde le quitan los dientes para que no peudan defenderse, el cual sería habitual en la isla de Phuket.

Ning Nong deserves better. He's choked, beaten, and chained to perform stupid "tricks" for human entertainment. 😢



This horrifying abuse will only end when people STOP buying tickets to animal circuses. #BoycottAnimalCircuses pic.twitter.com/egKcLzM9wG