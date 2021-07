Paraguay: Encuentran armas de guerra en auto importado desde Chile

24Horas.cl Tvn

Durante la jornada de este miércoles en Paraguay, diversas armas de guerra fueron encontradas por personal de aduana en un vehículo importado desde Chile.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, el hallazgo se produjo en medio de una revisión de rutina del vehículo que ingresó a un puerto privado de Mariano Roque Alonso, procedente desde Iquique.

Según señaló el director de aduanas, Julio Fernández, en la camioneta marca Nissan se encontraron piezas desarmadas de guerra que estaban ubicadas en la parte posterior del vehículo.

En detalle fueron cinco fusiles AK-47 y una pistola 9 milímetros las que fueron encontradas.

El fiscal delegado de la Unidad Especializada de #CrimenOrganizado y de la Unidad Antisecuestro, Federico Delfino, interviene en la investigación de las armas halladas en el interior de un vehículo importado. Fiscal señaló que armas serán verificadas. pic.twitter.com/VvKoBxLEmc — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) July 20, 2021

Del mismo modo señaló que el importador ya se encuentra identificado y está siendo investigado. No obstante a ello, según La Nación de Paraguay, los nombres de los involucrados no se hicieron públicos para no entorpecer la investigación.

"Queremos ver si hay más despachos a nombre de esta persona, por eso no queremos dar el nombre, pero se le tiene identificado. Es un importador casual y la carga vino en cigüeña, con otros vehículos. Son armas de guerra que solamente el Estado puede tener", sostuvo Fernández.