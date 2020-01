Pareja adopta a mellizos y los devuelve tras enterarse que tendrán un bebé

Por problemas de fertilidad no podían ser padres biológicos, sin embargo la mujer logró quedar embarazada.

03.01.2020

Ali y Michael Sanders, una pareja del Reino Unido, tras varios años intentando ser padres, estuvieron por dos años tramitando la posibilidad de adoptar hasta que finalmente le aceptaron los papeles para que recibieran a unos mellizos de ocho meses.

Según consignó el Daily Mail, la pareja estuvo preparando su hogar para la llegada de losbebés y con el paso de los días Michael se entusiasmaba cada vez más con la idea y ya amaba a los mellizos, sin embargo Ali comenzó a generar rechazo hacia ellos.

"Sentí que estaba jugando, eso no era real. Lo peor fue que mi esposo quien inmediatamente se unió a los bebés", contó la mujer al citado medio.

Además aseguró que pese a desear ser madre durante mucho tiempo, no pudo explicarse por qué no podía sentir amor por los mellizos y que incluso mientras ellos dormían, "rezaba para que no se despertaran porque debería fingir que era madre otra vez".

La pareja continuó en la etapa de prueba y la mujer no quiso expresarle sus sentimientos a su esposo para que él no se desilucionara.

Al tiempo Ali fue al médico para realizarse unos exámenes y descubrió que estaba embarazada, pese a llevar un buen tiempo sin intentarlo, sorprendiéndola completamente.

En ese momento la mujer no lo dudó y llamó de inmediato al centro de adopción para notificar que detendría el proceso de adopción y devolvería a los niños.

"Le dije a la trabajadora social que creía que no podríamos quedarnos con los mellizos. Algunos pensarán que soy una mujer malvada, pero no es así", consignó el medio anteriormente citado.

A varios años de lo sucedido la mujer conversó con el Daily Mail y analizó lo vivido expresando sus conclusiones: "Creo que fue algo físico. La forma en que no podía conectarme con los gemelos estaba completamente fuera de lugar".