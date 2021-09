Pareja de adultos mayores fallece con un minuto de diferencia y tomados de la mano tras luchar contra el COVID-19

24Horas.cl Tvn

28.09.2021

Una pareja de adultos mayores murió por COVID-19 con un minuto de diferencia y mientras estaban tomados de las manos en Michigan, Estados Unidos, según relató su propia hija

Cal Dunham, de 59 años, y Linda, de 66, tenían condiciones preexistentes de salud que, a pesar de estar vacunados contra el coronavirus, no les permitieron afrontar la enfermedad de buena forma, según consignó el New York Post.

Ellos comenzaron a sentirse mal esta semana antes un viaje con la familia.

"Mi papá me llamó antes de que fuéramos al camping y dijo que no se estaba sintiendo bien (...) y mi madre decía 'él me contagió de este resfrío' ", es parte del relato de la hija de la pareja, Sarah Dunham.

Al tercer día despertaron y dijeron que "tenían que ir (a un recinto médico) porque no nos sentimos bien", así que la hija los ayudó a empacar y fueron hasta un hospital.

En cuestión de días su situación de salud se deterioró rápidamente y terminaron en ventiladores mecánicos.

El lunes murieron después de ser sacados del soporte de ventilación. Cal murió a las 11:07, un minuto después Linda falleció. Al partir, ambos tenían tomadas sus manos, lo que quedó reflejado en una fotografía tomada por un miembro de la familia.

Según indicó la hija, su madre siempre "bromeaba y decía (a su pareja) te irás antes que yo y yo iré justo detrás de ti, lo prometo"-

Sarah aprovechó la entrevista para enviar un mensaje: "estoy enojada porque mucha gente dice 'si me da COVID, me da', no así no es, puede ser cualquier persona (...) ellos (sus padres) hicieron todo bien para cuidarse, se cuidaron tomando todos los protocolos".