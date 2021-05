Acabaron gravemente desnutridos: pareja que impuso dieta vegana a sus perros no podrá tener mascotas durante tres años

24Horas.cl Tvn

12.05.2021

Luego de que una pareja impusiera una dieta vegana a sus perros, la justicia de Australia determinó que no podrán tener mascotas durante tres años, y también fueron multados con casi 9 mil euros.

Según consignó el diario El Comercio, los canes quedaron gravemente desnutridos, por lo que la fundación Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), decidió llevarse a los animales.

Dicha organización explicó que los cachorros aullaban desesperados y que no podían moverse producto de la mala alimentación.

Si bien ambos fueron sometidos a un tratamiento de emergencia, solo uno de los cachorros logró sobrevivir a la grave desnutrición.

De acuerdo a lo señalado por tres veterinarios independientes, el can no pudo recuperarse porque tendría secuelas de por vida, por lo que tomaron la decisión de sacrificarlo.

Cabe señalar que cuando la pareja adoptó a ambos perros, los inspectores de la fundación visitaron a los animales en varias ocasiones, hasta que finalmente decidieron quitárselos.