Francia: París iniciará nuevo confinamiento por al menos un mes

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

18.03.2021

El Gobierno francés anunció este jueves el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de desplazamientos interregionales en 16 departamentos del país, incluyendo la región de París, que suman casi un tercio de la población nacional.



Las nuevas medidas, que se aplicarán desde la medianoche del viernes y durante al menos cuatro semanas, buscan limitar el avance del coronavirus, sobre todo en la zona norte del país, ya que "la progresión de la epidemia se acelera notablemente", afirmó en rueda de prensa el primer ministro francés, Jean Castex.

#ÚLTIMAHORA Nuevo confinamiento en París durante al menos un mes a partir del viernes (primer ministro) #AFP pic.twitter.com/OyrD7OhusL — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 18, 2021

Estas nuevas restricciones pretenden lograr una "tercera vía" sin llegar a un nuevo confinamiento completo, según Castex, quien anunció además que los ciudadanos podrán salir para hacer deporte hasta un máximo de 10 kilómetros (frente a un kilómetro en los dos confinamientos de 2020).



Además, el actual toque de queda se flexibilizará a todo el país y comenzará una hora más tarde, a partir de las 19.00 hora local, desde el sábado próximo, para concluir a las 06.00, como ahora.



Castex justificó esta decisión en que "ha llegado el momento de tomar medidas más exigentes", ante la fuerte progresión de la pandemia en estas zonas.



La región de París es actualmente el epicentro de la pandemia en Francia, con una tasa de incidencia de 446 casos por 100.000 habitantes en siete días, lo que supone un aumento del 23 % en una semana, y con las unidades de urgencias llenas al 102 %.



Sin embargo, el Gobierno francés quería evitar un nuevo confinamiento total tanto por las consecuencias psicológicas y sociales como económicas, ya que la región de París por sí sola supone el 30 % del PIB nacional.

Francia retomará la vacunación con AstraZeneca este mismo viernes

Francia volverá a aplicar la vacuna AstraZeneca a su población a partir de este viernes, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) defendiera hoy su seguridad y eficacia, anunció el primer ministro, Jean Castex, en rueda de prensa.



"La vacuna AstraZeneca es eficaz contra las formas graves de la enfermedad pero también es una vacuna segura y sin peligro. No se asocia con un aumento del riesgo global de trombosis", dijo Castex, que se vacunará con ella este viernes "para demostrar que podemos tener confianza".



El jefe del Gobierno recordó que según la EMA, la eficacia de la vacuna en la prevención de hospitalizaciones y muertes es muy superior al riesgo de sufrir daños por recibirla.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) defendió este jueves que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo "segura y eficaz" en la inmunización contra la covid-19, aunque subrayó que no ha podido descartar su relación con algunos casos "muy raros" de coagulación sanguínea asociada con trombosis y continuará investigando.



Después de casi dos semanas de investigación, su comité de seguridad (PRAC) no ha podido encontrar evidencias científicas que relacionen como efecto secundario directo los casos de tromboembolismo reportados en algunos países europeos y la vacuna de AstraZeneca, suspendida por varios estados como precaución al constatarse varios episodios de trombosis en personas que la habían recibido.