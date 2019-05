Más de 40 muertos: pasajero capta momentos de pánico en aterrizaje de emergencia

24Horas.cl Tvn

06.05.2019

Un impactante video quedó registrado en las últimas horas en donde se ve a un avión de la aerolínea Aeroflot aterrizando de emergencia en medio del pánico de los pasajeros, en el aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú.

De acuerdo a lo detallado por la cadena CNN, el registro corresponde a uno de los 73 pasajeros que iban a bordo del vuelo, el cual debió interrumpir su trayectoria a pocos minutos del despegue.

Los pasajeros indicaron que un rayo habría caído en la aeronave, dejando un balance de al menos 41 personas.

El resto de los ocupantes pudo ser evacuado pese a la desesperación que rondaba a los mismos.

La situación pudo ser captada en diferentes videos de pasajeros y testigos:

BREAKING NEWS--AEROFLOT PLANE FIRE: This is intense amateur video taken from inside the Aeroflot plane shortly after landing, as the scope of what was happening became clear to the passengers. pic.twitter.com/Pj4j1uYbvR