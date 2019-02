Pasajero encuentra desagradable sorpresa en la comida de la considera mejor aerolínea del mundo

24Horas.cl Tvn

28.02.2019

Un desagradable hallazgo en su comida tuvo Bradley Button en su viaje entre Nueva Zelanda y Australia a bordo de una aeronave perteneciente a Singapore Airlines, la considerada como "mejor aerolínea del mundo".

El hombre empezó a comer cuando de repente sintió algo duro entre sus alimentos mientras masticaba.Tras unos momentos se dio cuenta que era nada más ni nada menos que un diente humano, según reporta 7News.

【Singapore News】Australian passenger finds tooth-like object in SIA rice meal. Mr Bradley Button was nearing the end of his rice dish during a Singapore Airlines flight when he found what looked like a chipped tooth.

PHOTO: BRADLEY BUTTON

#singapore#Singapore Airplanes pic.twitter.com/rK0nYtP9eB