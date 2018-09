Pasajero pidió un Uber y debió manejar hasta su casa porque el conductor se encontraba borracho

24Horas.cl Tvn

22.09.2018

Un usuario de Uber al llegar al aeropuerto de Bangalore, en India, pidió un vehículo para dirigirse al centro de la ciudad. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa tras percatarse que el conductor no era la persona que aparecía en el perfil de la aplicación y que además se encontraba borracho.

Surya Oruganti relató a través de cuenta de Twitter que la app le asignó un conductor en cuyo perfil aparecía la patente y modelo del automóvil, junto a la fotografía del chofer. Tras encontrarse, el pasajero notó que la persona que conducía el móvil no correspondía a la descripción.

Pese a que al usuario le pareció extraña la situación, no quiso entrar en preguntas y se subió. Sin embargo, minutos después se percató que el conductor estaba totalmente borracho y que no podía manejar.

No obstante, en vez de frenar y pedir otro servicio, Surya manejó el vehículo hasta su casa.

En el mensaje a través de la red social, el pasajero manifestó: "Uber India, el viaje de vuelta desde el aeropuerto de Bangalore no era exactamente lo que esperaba. El conductor estaba borracho y medio dormido. Tuve que frenar el coche y manejé todo el camino a casa. Foto con el conductor desmayado en el asiento de atrás. Necesitas arreglar esto Uber".

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM