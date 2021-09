Pelea de padres en colegio terminó con uno de ellos perdiendo un ojo

24Horas.cl Tvn

24.09.2021

Una brutal pelea entre padres se registró en el frontis de un colegio de Argentina tras una discusión originada en un grupo de WhatsApp que terminó con un apoderado perdiendo la visión de un ojo.

Según relató Clarín , el enfrentamiento ocurrió en la puerta del Instituto Evangélico Americano, en la localidad de Caseros, e inició luego de la tensa conversación.

El medio citado indicó que en WhatsApp, en el denominado 'Grupo de mamis', la esposa del padre que perdió la visión de un ojo —identificado como Esteban Bieiaszewzki, comerciante de 46 años— trató de "luchona" a la pareja de Alberto Morea, kioskero de 52. Ello fue lo que desencadenó la pelea.

A24 difundió una serie de audios que dieron cuenta del tono de la discusión. Una de las mujeres comenzó diciendo "contestá al al privado. ¿Por qué contestás acá? No lleves tus quilombos al grupo”.

“Flaca, te re confundiste. Yo con mamás luchonas no converso”, replicó la otra mujer, a quien respondieron: "¿Mamá luchona me decís a mi? Con esa cara que tenés de frígida, ya me vas a ver y más vale que me lo digas en la cara. ¿Quién te pensás que sos, que te comés el mundo?. Háblame al privado, ¿qué me hablás acá? (por el grupo) ¿Tenés miedo?”

La discusión terminó con los padres enfrentados en el frontis del colegio: el herido grave fue trasladado hasta una clínica, en donde se constató que perdió la visión.

El agresor fue detenido por la policía y la causa quedó caratulada como "lesiones graves y aprehensión”.