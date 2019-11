Peluquero de Cristiano Ronaldo es hallado muerto a puñaladas en habitación de hotel

24Horas.cl Tvn

03.11.2019

Ricardo Marques Ferreira, más conocido como Caju y por ser el peluquero de Cristiano Ronaldo, fue hallado muerto en la habitación de un hotel ubicado en Zúrich, Suiza.

El hombre de 39 años fue hallado muerto durante la jornada del viernes y, según información preliminar, se encontraba acostado en la cama y con heridas producto de haber recibido puñaladas.

Según medios europeos, el peluquero de la estrella de Juventus fue encontrado por el personal de limpieza del recinto, el que también aseveró que la habitación olía fuertemente a alcohol.

Hasta el momento hay un solo detenido. Se trata de un sujeto también de 39 años y de nacionalidad brasileña, que fue apresado en su casa, desconociéndose por ahora los motivos para haber cometido el crimen.

Marques Ferreira era oriundo de la ciudad de Madeira, al igual que el futbolista, y también prestaba servicios a otras estrellas portuguesas.

