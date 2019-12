Pete Frates, el impulsor del "Ice Bucket Challenge", muere a los 34 años producto de ELA

Agencia Reuters

Pete Frates, cuya batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) inspiró el desafío "Ice Bucket Challenge", que logró recaudar millones de dólares para investigación, murió el lunes a los 34 años, informó el Boston College (BC).

El excapitán del equipo de béisbol de BC falleció en su casa en Beverly, Massachusetts. Le habían diagnosticado la enfermedad neurodegenerativa, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en 2012, cuando tenía 27 años.

The Frates family announces with great sadness the loss of Pete Frates ’07, who has passed away after his courageous and public battle with ALS. Read the Frates Family statement: https://t.co/5nVJLeGjLC pic.twitter.com/PL4hT9yquI