Piden 8 años de cárcel para mujer que arrancó la lengua de su ex en un beso

24Horas.cl Tvn

13.06.2019

Ocho años de cárcel es lo que está pidiendo la fiscalía española en contra de Adaia López Esteve, joven de 24 años que le arrancó la lengua a su durante un beso.

De acuerdo a lo detallado por medios locales, las autoridades centraron las acusaciones en López pese a que esta dijo que el hombre la sometía a diversos abusos durante la relación.

El hecho ocurrió en 2017, cuando la pareja decidió poner fin a la relación amorosa que habían mantenido.

Fue en este contexto en que la mujer pidió darle a su ex el "último beso", instancia aprovechada para arrancarle el órganos con un certero mordisco.

"He sufrido malos tratos por un hombre de casi 20 años más que yo. Me violaba y yo ya no quería estar con él, me amenazaba e incluso drogaba", dijo López, quien deberá enfrentar un juicio por su acción.

La aludida pide que el hombre sea encarcelado un año por los supuestos hechos que habría cometido.