Piden la renuncia de la ministra de Educación italiana por copiar en su tesis

24Horas.cl TVN

13.01.2020

Roma, 13 ene (EFE).- Miembros de la oposición, entre ellos el líder de la Liga, Matteo Salvini, han pedido la dimisión de la recientemente nombrada ministra de Educación italiana, Lucia Azzolina, después de la publicación de un artículo en el que se le acusa de copiar en una tesis universitaria.



En un artículo publicado por el diario "la Repubblica" se acusa a Azzolina, que sustituyó hace algunos días al dimisionario Lorenzo Fioramonti, de haber plagiado algunos pasajes de una tesis universitaria presentada en 2009.



El diario mostraba que al menos cinco pasajes de la tesis de Azzolina habían sido copiados de textos científicos sin que esto se indicase, como lo requieren las reglas académicas.



El trabajo de la nueva ministra: "Un caso de retraso mental leve asociado con trastornos depresivos" fue presentado en la Universidad de Pisa para obtener la especialización para poder enseñar como profesora de apoyo en secundaria.



Al respecto, Salvini afirmó en una red social: "un ministro como este no tiene derecho a dar lecciones. Es una locura. Que se avergüence y se vaya".



Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de los diputados, Giorgia Latini, dijo que se trataba de "algo muy serio" y dijo que le pedirá a Azzolina "que venga inmediatamente a la Cámara para informar y renuncie de inmediato".



Azzolina que está en Polonia en su primera visita oficial como ministra, para asistir a una conmemoración en el campo de concentración nazi en Auschwitz, subrayó que no se trata de una tesis de final de carrera y que no hizo ningún plagio y que sólo ha escuchado "tonterías"



La nueva ministra de Educación, de 37 años, es diputada del Movimiento 5 Estrellas, que gobierna junto con el Partido Demócrata, en 2018, formaba parte de la Comisión de Cultura y en septiembre de 2019 fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Educación con el nuevo Ejecutivo. EFE