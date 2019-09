Piñera replica a Trump: "No hay incompatibilidad en pensar un mundo global y al mismo tiempo ser patriota"

El Mandatario aprovechó su intervención ante la Asamblea General de la ONU para emplazar a su par estadounidense, quien horas antes había afirmado en la misma instancia que "el futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas".

24.09.2019

El Presidente Sebastián Piñera intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York con un discurso marcado por los temas relacionados con la emergencia ambiental que vive el planeta en la actualidad, y la guerra comercial que se desarrolla entre Estados Unidos y China.

En ese marco, el Mandatario se dio el tiempo para replicar los dichos emitidos horas antes en la misma instancia por su par estadounidense, Donald Trump, quien emitió una exposición con clara tendencia nacionalista. Entre sus frases, afirmó que "el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas".

Durante su intervención, Piñera abordó la crisis económica global apuntando que "somos testigos de un debilitamiento preocupante de la economía mundial, se está estancando el comercio y las inversiones internacionales. La guerra comercial y de tarifas, que desde hace ya demasiado tiempo enfrenta a las dos mayores potencias del mundo, el debilitamiento del libre comercio son signos que están impidiendo y frenando el crecimiento del empleo y la calidad de vida de nuestros pueblos".

Ante esta situación, instó a "reconstruir un orden económico multilateral respetado, basado en reglas conocidas y respetadas por todos que promueva el libre comercio, la integración y los flujos de inversiones".

En base a lo anterior, dijo a modo de reflexión que "Hoy, cuando el mundo más necesita liderazgo y conducción en temas como el cambio climático, el calentamiento global, el libre comercio y la integración, no parece razonable que las dos grandes potencias, en lugar de unirse para darnos liderazgo y enfrentar con eficacia estos problemas, estén enfrentados una con otra (...) No hay ninguna incompatibilidad ni conflicto entre pensar en un mundo global y al mismo tiempo ser patriota, no se confrontan, son dos partes de una misma medalla que permiten tener el equilibrio deseado".