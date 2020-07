Pobreza en Venezuela llega a niveles de África: 4 de cada 5 personas no puede comprar alimentos

24horas tvn

08.07.2020

Un estudio de varias universidades venezolanas determinó que la pobreza en ese país se disparó a niveles que llegan a los de África.

Esto luego que determinaran que 4 de cada 5 personas no gana lo suficiente como para comprar los alimentos de la canasta básica.

Según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida (Encovi) realizada por las universidades públicas Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB) y la privada Católica Andrés Bello (UCAB), la pobreza por ingresos alcanzó en 2019 el 96,2% de los hogares, y la pobreza extrema, el 79,3%, frente al 92,6% y el 76,5% de 2018, publica la agencia de noticias AFP.

El sondeo revela que el 79,3% de los venezolanos no gana lo suficiente mientras la canasta alimentaria aumenta aceleradamente.

Actualmente el ingreso promedio en ese país por habitante es de 0,72 dolares diarios.

Sin embargo el Gobierno de Maduro suele desestimar los estudios de Encovi, por lo que no reconoce estos niveles de pobreza.

Según cifras oficiales divulgadas en 2019 la pobreza llega a un 17,3% de los hogares en 2018 y la pobreza extrema, en un 4,3%.

El investigador de la UCAB, Luis Pedro España, afirmó que estos índices nunca habían sido registrados en la historia moderna del país con las mayores reservas de crudo.

“El aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar”, afirmó.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó la tasa de pobreza en la región en un 30,8% de la población en 2019 y la de pobreza extrema en un 11,5%.

Venezuela está por cumplir su séptimo año en recesión, acumulando una inflación del 3.684% en 12 meses a mayo, según el Parlamento de mayoría opositora.

Actualmente el ingreso mínimo mensual, compuesto por un salario básico y un bono de alimentación, equivale a unos 3,8 dólares, lo que si uno lo compara con los precios de los alimentos sólo alcanza para comprar 30 huevos.