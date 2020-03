Polémica en España por profesora de religión que preguntó a alumnos de 12 años si son adúlteros o fornican

Agencia EFE

Una profesora de Religión de un colegio católico español de Valencia (este) ha remitido a sus alumnos de primero de Secundaria Obligatoria (11-12 años) un cuestionario en el que se pregunta si han "cometido adulterio o fornicado" o han "practicado la homosexualidad".



Las autoridades regionales de la Comunidad Valenciana ven "totalmente inapropiado" ese documento, con el que se pretendía ayudar "a comprender el sexto mandamiento" de la Ley de Dios ("No cometerás actos impuros").



El servicio de Inspección Educativa visitará este lunes el Colegio Inmaculado Corazón de María para recabar información.



Por su parte, la dirección del colegio pidió disculpas en un comunicado por un cuestionario que calificó de "inadecuado", y anunció que tomará las medidas oportunas para prevenir "este tipo de errores".



Según dijeron a Efe fuentes del gobierno regional valenciano, el cuestionario "atenta contra la intimidad" del alumnado, contra la ley de personas LGTBI y la ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.



"Atenta de fondo contra los derechos humanos basados en valores de respeto a la intimidad, diversidad y pluralidad", indicaron.



Las fuentes recordaron que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos -en este caso es un colegio concertado- tienen la obligación de impartir el currículo oficial establecido para cada asignatura, "y estos contenidos no se adecúan a la asignatura de Religión".



El centro, por su parte, insistió en que pondrá todo su "empeño" para que no se vuelvan a repetir "este tipo de errores", que pueden llegar a identificarse "con una falta de respeto por algunas opciones de vida y que nada tienen que ver con nuestra concepción del ser humano".



Además, aseguró que la docente ha reconocido en un comunicado remitido a los mismos alumnos que el cuestionario era "inadecuado".