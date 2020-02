Policía alemana investiga atropello intencionado en carnaval con 30 heridos

Agencia EFE

24.02.2020

El atropello de al menos 30 personas, entre ellos niños, este lunes en un desfile de carnaval en Volkmarsen (centro de Alemania) fue intencionado, según la policía local, que no ha confirmado que se trate de un atentado.



Henning Hinn, de la dirección de la Policía del Norte de Hesse, explicó en declaraciones a medios locales que el conductor, un joven de 29 años de la región que fue detenido en el lugar de los hechos, condujo a propósito contra la multitud que participaba en el desfile.



Medios locales apuntan que es de nacionalidad alemana y, según el popular diario "Bild", tenía antecedentes policiales por delitos como alteración del orden público y lesiones. Este rotativo afirma, asimismo, que el detenido ha ingresado en un establecimiento psiquiátrico y que, por el momento, no puede ser interrogado.



"No partimos de la base de que se trate de un atentado", aseguró Hinn a preguntas de los periodistas después de que hace menos de una semana un racista declarado mató a tiros a diez personas en un atentado xenófobo en Hanau (centro), en el "Land" de Hesse.



El departamento de Interior de Hesse, al que asimismo pertenece Volkmarsen, matizó sin embargo que no se descarta un ataque de motivación política. "Debido a la situación sobre el terreno no se puede descartar un atentado", indicó un portavoz del departamento.



La Fiscalía General de Fráncfort asumió la investigación por un presunto delito de intento de asesinato. El fiscal Alexander Badle explicó a "Bild" que el conductor "no estaba borracho".



El presidente de la Policía de Fráncfort, Gerhard Bereswill, indicó que 30 personas han resultado heridas, siete de ellas de gravedad. La policía había apuntado previamente que entre los afectados hay un número indeterminado de niños pequeños. Por el momento no se ha confirmado ninguna muerte.



El suceso se produjo sobre las 14.30 hora local (13.30 GMT), cuando se celebraban en esta localidad de menos de 7.000 habitantes del "Land" de Hesse los tradicionales y concurridos actos del lunes de carnaval, informó la dirección de la Policia de Kassel.



Según testigos citados por el "Frankfurter Rundschau" y la televisión pública local "Hessische Rundfunk", el vehículo -un Mercedez-Benz familiar de color gris metalizado- arremetió por motivos que se desconocen contra un lugar donde se acumulaban un gran número de espectadores del desfile y se adentró unos treinta metros en el grupo.



El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona, cerrada al tráfico por las celebraciones. Algunos testigo apuntaron que el conductor pareció acelerar, un extremo que no ha confirmado la policía.



Las primeras imágenes del lugar mostraban el Mercedes-Benz con abolladuras en el frontal y el parabrisas agrietado en medio de una calle llena de bomberos, policías y bomberos, con disfraces y complementos abandonados por el suelo.



Los equipos de emergencia destacados para la protección de los actos de carnaval asumieron de inmediato la coordinación de la atención a las víctimas. Al lugar se han desplazado además una docena de ambulancias, así como numerosos agentes de policías y equipos de bomberos. Se ha solicitado asimismo la colaboración de un helicóptero, para poder trasladar a los heridos más graves.



Hesse ha decidido suspender los desfiles de carnaval previstos para esta noche en este estado federado.



Volksmarsen se encuentra en el distrito de Waldeck-Frankenberg, entre Kassel y Paderborn, en el estado federado de Hesse.