Policía británica detiene a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Agencia AFP

11.04.2019

Julian Assange, detenido este jueves por las autoridades británicas después de que Ecuador le retirase el asilo diplomático concedido en 2012, es un controvertido paladín de la transparencia, fundador de la organización WikiLeaks, que se hizo famoso en 2010, cuando difundió centenas de miles de documentos diplomáticos y militares estadounidenses.

El australiano, de 47 años, de piel pálida, cabellos canos y expresión sobria que esgrime a veces una media sonrisa sarcástica, pasó casi siete años encerrado en la embajada ecuatoriana situada en el elegante barrio londinense de Knightsbridge.

Hasta que la policía de Londres, invitada a entrar en la legación por el embajador de Ecuador, lo sacó de allí a rrastras.

En el correr del años 2017, tras la elección en abril a la presidencia de Lenín Moreno, que dio un giro a la diplomacia ecuatoriana, Assange se convirtió en huésped incómodo para Ecuador.

