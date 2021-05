Policía dispersa gran manifestación nocturna en Bruselas: celebraban el fin del toque de queda

Agencia EFE

La Policía de Bruselas dispersó en la madrugada de este domingo a centenares de personas que celebraban el fin del toque de queda y la reapertura de las terrazas en una plaza de la capital belga sin respetar las normas de seguridad frente al coronavirus.



Miles de ciudadanos se reunieron durante la tarde del sábado en la plaza Flagey después de que el colectivo "Le Cri" convocara por Facebook la concentración para celebrar la reapertura de las terrazas tras casi siete meses cerradas y el fin del toque de queda, que se aplicaba entre las 22:00 y las 6:00 horas en Bruselas hasta el viernes.



Pese a que ya no está prohibido salir de casa durante esas horas, las reuniones en la calle entre la medianoche y las 5:00 horas no pueden superar las tres personas.



La Policía ya estaba presente durante la tarde en el lugar de la concentración, pero no comenzó a dispersar a la multitud hasta las 1:30 horas.



En ese momento, aún permanecían en la plaza alrededor de 500 personas, según indicó la agencia de noticias Belga, que precisó que la mayoría de los asistentes no mantenía la distancia de seguridad ni llevaba puesta la mascarilla.



El mismo medio aseguró que dos personas resultaron heridas durante la intervención policial, un agente y un asistente.



El participante sufre una conmoción cerebral tras haber sido golpeado en la cabeza por uno de los proyectiles que se lanzó contra las fuerzas de seguridad y fue trasladado al hospital, mientras que el policía sufrió las heridas en la cara después de que se rompiera la ventanilla de su vehículo.



Además, se llevaron a cabo tres arrestos administrativos.