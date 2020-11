Policía canadiense realiza operativo en Montreal por posible toma de rehenes

24Horas.cl Tvn

13.11.2020

Como un "operativo mayor" califican los medios canadienses las escenas que toman lugar en el área de Saint-Laurent en la ciudad de Montreal, en Canadá, este viernes.

Un enorme grupo de policías armados tanto a pie como en vehículos realiza un procedimiento por aparentes motivos de seguridad en las cercanías del edificio de Ubisoft en el lugar, además, en imágenes de medios de comunicación se ve a numerosas personas sobre el techo de dicho inmueble. De forma extraoficial se comenta en medios de dicho país que hay una toma de rehénes

La policía de Montreal solicitó a los ciudadanos evitar el área. "Hay una operación de policía en desarrollo en la esquina de Saint-Laurent y St.Viateur. Pedimos a las personas que eviten el área. El Servicio de Policía de Montreal se encuentra validando la información y entregará más detalles", indicaron a través de sus redes sociales.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh