Policía holandesa busca a un hombre implicado en el tiroteo de Utrecht

18.03.2019

Luego del tiroteo que afectó a un tranvía en Utrecht, Holanda, la policía activó todos los protocolos de seguridad en la ciudad para dar con el o los autores del ataque que dejó al menos un muerto y varios heridos.

Es por ello que a través de la cuenta de Twitter oficial de la policía de la ciudad compartieron la foto de un hombre nacido en Turquía que estaría implicado en el incidente ocurrido cerca de la Plaza 24 de octubre.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k