Policía pregunta en redes sociales quién perdió media tonelada de marihuana

Macarena Ramirez

05.06.2019

La policía del estado de Assam, en el noreste de la India, causó asombro en la red social Twitter tras publicar una singular pregunta junto a una fotografía con decenas de paquetes de lo que se presume es la droga confiscada.

"¿Alguien perdió anoche una gran cantidad (590 kg) de Cannabis/Ganja y un camión en los alrededores de Chagolia Checkpoint?", preguntó la Policía de Assam.

"No te asustes, lo encontramos. Por favor, póngase en contacto con @Dhubri_Police. Con seguridad, ellos te ayudarán", añadieron en el mismo tuit.

Anyone lost a huge (590 kgs) amount of Cannabis/Ganja and a truck in and around Chagolia Checkpoint last night?



Don't panic, we found it.



Please get in touch with @Dhubri_Police. They will help you out, for sure ;)



Great job Team Dhubri. pic.twitter.com/fNoMjbGSKX