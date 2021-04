Al menos un fallecido: Policía de Knoxville responde a reporte de tiroteo en secundaria

Agencia Reuters, 24horas tvn

12.04.2021

La policía de Knoxville, Tennessee, informó el lunes que estaba respondiendo a los reportes de un tiroteo en una escuela secundaria, en un episodio que habría dejado varias víctimas, entre ellas al menos un fallecido.

"Se reportan múltiples víctimas de disparos, incluyendo un oficial de la KPD (policía local). La investigación sigue activa en este momento", dijo la policía de Knoxville en Twitter.

De acuerdo a lo que reportan en el canal estadounidense CBS habría heridos, entre los que habría un oficial de la policía de Knoxville.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx