Por 5G: Directivos de aerolíneas en EE.UU. piden medidas para evitar interrupciones "catastróficas"

Agencia EFE

17.01.2022

Las principales aerolíneas de EE.UU. pidieron este lunes al Gobierno estadounidense que bloquee la transmisión de señales 5G en un radio de 3,2 kilómetros (2 millas) alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, dos días antes de que se active esa tecnología.



Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió que, si eso no ocurre, el lanzamiento este miércoles 19 de enero de las nuevas bandas de frecuencia 5G en Estados Unidos tendrá consecuencias "catastróficas" en las operaciones de las aerolíneas comerciales del país.



"El efecto dominó tanto en las operaciones de pasajeros como de cargamento, en nuestro personal y en la economía en general es simplemente incalculable", indicó la asociación en una carta enviada a varios representantes del Gobierno federal.



"Para ser francos, el comercio de la nación se estancará", agregó.

Hombre fue detenido tras agredir a su pareja embarazada de 34 semanas Leer más

Las compañías advirtieron que las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables".



En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y American Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar.



Para hacer frente a esas preocupaciones, las compañías de telecomunicaciones AT&T y Verizon accedieron este mes a retrasar dos semanas el lanzamiento de las nuevas bandas de frecuencia 5G, hasta este miércoles 19 de enero.



El acuerdo del Departamento de Transporte de EE.UU. con esas compañías contempla la creación en hasta 50 aeropuertos de zonas donde se mitigará la interferencia de las señales 5G durante seis meses, pero las aerolíneas aseguraron en su carta que eso no impedirá que haya "restricciones en los vuelos".



Las compañías, entre las que están American Airlines, United, Delta, JetBlue y Southwest, se quejaron de que en esa lista de aeropuertos no están los que tienen más tráfico del país, lo que puede provocar que se quede en tierra "la gran mayoría de los pasajeros y el cargamento".



"En un día como ayer (en el que hubo un temporal de nieve en el este del país), más de 1.100 vuelos y 100.000 pasajeros quedarían afectados por cancelaciones, desvíos o retrasos", alertaron.



La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que calcula que una docena de tipos de avión, que representan el 45 % de la flota de Estados Unidos, podrán aterrizar cuando las condiciones de visibilidad sean malas una vez que se activen las señales 5G.



La agencia planea aprobar otros tipos de avión en los próximos días y calcula que eso permitirá operar a 48 de los 88 aeropuertos más afectados por la interferencia de las nuevas bandas 5G, pero reconoció que aún así puede haber alteraciones en los vuelos del país.



La carta de las aerolíneas, a la que se sumaron compañías de logística como FedEx y UPS, afirma que, pese a esas medidas de la FAA, "hay porciones enormes de la flota operativa que podrían tener que quedar en tierra de forma indefinida".



"Además del caos que eso provocará a nivel nacional, esta falta de aviones de fuselaje ancho utilizables tiene el potencial de dejar varados a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero", alega la misiva.