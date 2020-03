Por el coronavirus: 38% de los estadounidenses no quiere comprar cerveza Corona

Además, el 14% aseguró que no se atrevería a pedirla en público pese a que no tienen relación alguna con el Covid-19.

10.03.2020

Un estudio de Relaciones Públicas de 5W publicado hace unas semanas, aseguró que el 38% de las personas encuestadas no quieren comprar una cerveza Corona por el coronavirus.

Pese a que la Corona Beer como es conocida en Estados Unidos, no tiene ninguna relación con el Covid-19 más que un parecido fonético, ha causado gran desconfianza en el país norteamericano.

A ese porcentaje se le suma que el 14% de las personas confesó que no se atrevería a pedir la bebida alcohólica en público mientras que el 16% aseguró que no estar seguro si se relacionaba o no con el coronavirus.

Estas cifras toman más sentido analizando otro sondeo de YouGov en el que aseguran que la popularidad de la cerveza Corona ha bajado notablemente desde la aparición del primer caso con Covid-19.