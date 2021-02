Por rara infección: Amputan piernas y brazos a un niño de 10 años tras contagiarse de COVID-19

24Horas.cl Tvn

27.02.2021

Una familia de Estados Unidos no da crédito al infierno que han tenido que pasar. A finales de diciembre de 2020 el pequeño Dae'Shun Jamison fue ingresado al Hospital Infantil Helen Devos de Michigan debido a complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19.

El niño de solo 10 años desarrolló una rara condición conocida como síndrome inflamatorio multisistémico tras contagiarse de COVID-19 afección catalogada como grave por la Clínica Mayo, la cual e inflama varios órganos, como por ejemplo el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel, o los ojos.

De acuerdo con la revista People, el pequeño debió ser conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea para que pudiera recibir oxígeno.

Sin embargo, Dae'Shun sufrió de otra complicación en el hospital debido a una rara infección que obligó a los médicos a amputarle sus brazos y piernas.

El pasado 15 de enero, los doctores debieron realizar la primera intervención para amputarle su pierna izquierda, y adelantaron a la familia que podrían verse forzados a realizar más amputaciones.

Debido a esto, la madre del niño, Brittney Auntman creó una página para recaudar fondos y así costear el tratamiento de su hijo.

"Dicen que no cuestiones a Dios, pero no entiendo, ¿por qué mi hijo? No me gustaría que le sucediera a ningún otro niño, pero ¿por qué a mí?", escribió Auntman, quien ha ido actualizando en esta página el estado del pequeño.

Asimismo en otro de los reportes indicó que "él entendió que cuando se despertara, su pierna no se vería igual. Dae'Shun estalló en llanto, lo cual me afectó mucho, no puedo creer que esto le esté pasando a mi bebé".

El pasado 28 de enero, la mujer contó que le informaron que debían amputarle ambas manos al pequeño debido a la falta de flujo sanguíneo y lo dañado del tejido de sus manos, la cual se concretó el pasado 22 de febrero. Afortunadamente esta intervención tuvo resultados positivos, pudiendo finalmente volver a dormir ya que su dolor se encontraba bajo control.