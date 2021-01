"Por violar nuestras políticas": Youtube borra contenido nuevo del canal de Donald Trump

24Horas.cl Tvn

13.01.2021

Durante la madrugada de este miércoles, Youtube anunció que borró contenido nuevo publicado en la cuenta del actual mandatario por "violar nuestras políticas".

Según indicó la cuenta oficial de la plataforma de Google a través de Twitter, después de una revisión y "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia, eliminamos el contenido nuevo subido al canal de Donald J. Trump por violar nuestras políticas".

En ese sentido explicaron que el actual mandatario de Estados Unidos "tiene su primer strike" y que "temporalmente no puede cargar contenido nuevo por un mínimo de siete días".

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.