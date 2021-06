Potencial ciclón azota con lluvia y viento la costa norte del Golfo de México

24horas tvn

18.06.2021

Un sistema de bajas presiones, que puede convertirse en la tercera tormenta tropical de este año en la cuenca atlántica, está ya descargando fuertes lluvias y azotando con vientos de 45 millas por hora (75 km/h) algunos puntos de la costa estadounidense del Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. indicó en un boletín que a las 21.00 GMT el "potencial ciclón número tres" estaba a cerca de 125 millas (200 km) al sur de Morgan City, en Luisiana, y a 270 millas (300 km) al suroeste de Mobile, en Alabama, y se movía hacia el norte a 16 millas por hora (26 km/h).

Desde Luisiana hasta el noroeste de Florida hay un aviso de tormenta tropical.

Según la trayectoria pronosticada por el NHC, el sistema tocará tierra a lo largo de la costa norte-central del Golfo esta noche o temprano el sábado y después se moverá hacia el noreste o este-noreste a través del sureste de los Estados Unidos.

Potential Tropical Cyclone #Three Advisory 6: Disturbance Has Not Yet Developed Into a Tropical Cyclone. Heavy Rainfall and Tropical-Storm-Force Winds Continuing To Spread Across the Northern Gulf Coast Region. https://t.co/VqHn0u1vgc