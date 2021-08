"Están muriendo personas de mi edad y más jóvenes": El potente mensaje de enfermera de EE.UU a quienes no se quieren vacunar

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

Felicia Croft, una enfermera de la unidad de terapia intensiva para pacientes con COVID-19, decidió grabar un video con un llamado a las personas que no se quieren vacunar.

El video ya es viral en redes sociales, no sólo por lo potente de su mensaje, sino que también por la emoción que invade a la enfermera al contar la complicada situación que vive EE.UU con la Variante Delta de COVID-19

La enfermera trabaja en Willis-Knighton North, una unidad hospitalaria en Shreveport, Louisiana Estados Unidos. Es parte de esa unidad desde que inició la pandemia hasta la actualidad. "Puedo decir que hoy quizás haya sido uno de los días más difíciles a nivel emocional desde el inicio de la pandemia”, detalló.

Agregó que: “La ola Delta que estamos viendo ahora. La gente es más joven y está más enferma. Estamos intubando y perdiendo a personas de mi edad o más jóvenes. Gente con hijos de la edad de mi hija que nunca van a ver a sus hijos graduarse. Nunca van a conocer a sus nietos”.

La mujer mencionó que durante la noche su pequeña hija de 14 años le dijo: "Mamá, tenemos que rezar por los padres de mi amigo". Los padres de su amigo están en mi UTI, y uno quizás no regrese a casa, y el otro está también muy, muy enfermo”, contó emocionada.

“Como enfermera, saber que si no logras que estas personas vuelvan a casa sus hijos serán huérfanos, su hijo de 14 años será huérfano, y saber que mi hija va a venir a mí cuando reciba esa llamada y diga: ‘Mamá, ¿por qué no los salvaste?’. No puedo ni siquiera explicar cómo se siente como enfermera y como mamá”.

“Tantas de las personas que estamos recibiendo no han sido vacunadas contra COVID-19 y saber que hay algo que puede ayudar y que la gente no está aprovechándolo”, concluyó.

Felicia Croft is a COVID ICU nurse at Willis-Knighton Medical Center in Shreveport, Louisiana: Today was the most emotionally hard days since the pandemic started. People are younger and sicker, we're intubating & losing people that my age and youngerpic.twitter.com/aLrdLWuTvM