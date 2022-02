Presidente Biden anuncia sanciones a Rusia: "Es el comienzo de una invasión a Ucrania"

24Horas.cl Tvn

22.02.2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy las primeras sanciones para Rusia tras anunciar, este lunes y a través de un decreto, la independencia de Donetsk y Lugansk.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes la imposición de la primera ronda de sanciones económicas contra Rusia, con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero occidental.

"Este es el principio de una invasión a Ucrania (...) Así que voy a comenzar a imponer sanciones como respuesta", aseguró Biden en un discurso desde la Casa Blanca.



Las sanciones se producen poco después de que Rusia reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y autorizara el envío de tropas rusas al Donbás.

