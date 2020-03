Presidente de Argentina evalúa decretar cuarentena obligatoria para toda la población

Agencia EFE

15.03.2020

El presidente Alberto Fernández reveló este domingo que el Gobierno evalúa "parar la Argentina durante 10 días" en una cuarentena obligatoria para toda la población con el fin de frenar el contagio de coronavirus pero con medidas de contención para que no se agrave la recesión económica que atraviesa el país suramericano desde hace casi dos años.



"Paremos la Argentina durante diez días y quedémonos en casa, evitemos la circulación. Hasta acá todos los casos que tenemos son importados, sólo pocos casos son de contacto estrecho con alguien, pero que también vino del exterior. Si eso es así, entonces paremos durante diez días, algo que no cause mucho daño económico, porque cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno", declaró Fernández en una entrevista con radio Mitre de Buenos Aires.



MEDIDAS PARA EVITAR QUE SE PROFUNDICE LA RECESIÓN



El mandatario reconoció que tomar esta medida "tiene sus consecuencias económicas" porque "toda esa gente no se puede quedar en su casa y no cobrar, hay que buscar mecanismos de contención".



"No debemos dejar que se profundice la recesión" que vive Argentina desde abril de 2018, sostuvo Fernández, en un contexto en el que cerca de un tercio de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y la desocupación supera el 10 %.



El presidente informó que se reunirá con su ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar una serie de medidas de contingencia, entre ellas "garantizar el salario de los que se quedan en su casa por orden del Estado y créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir".



EMERGENCIA SANITARIA



Argentina registró hasta este sábado 45 casos confirmados de coronavirus, dos de los cuales murieron y sin que hasta el momento se haya detectado una "transmisión comunitaria" del Covid-19.



El jefe de Estado decretó el jueves la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que, entre otras medidas, conllevará suspender a partir del martes y durante 30 días los vuelos internacionales provenientes de Europa y Estados Unidos, entre otras zonas afectadas por la enfermedad, fortalecer los controles en las fronteras terrestres y realizar un aislamiento obligatorio de 14 días quienes hayan regresado al país desde una nación con alta circulación del virus.



El Gobierno dispuso asimismo la suspensión de los espectáculos públicos de más de 200 personas, el cierre de museos y teatros oficiales, y resolvió que los partidos de fútbol se jueguen a puerta cerrada, entre otras medidas para limitar el contagio de Covid-19.



Fernández, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre, subrayó que el coronavirus cambió "las prioridades" de su gestión: "Ha cambiado el escenario, era un escenario difícil, sin enfermedades, y ahora es un escenario más difícil porque la pandemia ha llegado acá".



El COVID-19 "nos obliga a prestarle mucha más atención a los que peor están porque toda la economía se va a ralentizar y por lo tanto no queremos que queden aún más postergados los que están mal", sostuvo el político peronista.



CUARENTENA OBLIGATORIA



Fernández advirtió que será "inflexible" con "los irresponsables que en vez de hacer cuarentena siguen circulando porque se sienten bien, contra ellos seremos inflexibles, porque hasta acá todos los casos que tenemos son de gente que ha viajado".



"No se puede ser estúpido y no entender el riesgo que genera para la gente", sostuvo el presidente, quien dijo que investiga personalmente un caso de violación del aislamiento obligatorio y quiere ir a "encerrar" él mismo a esa persona.



Por otra parte, el mandatario anticipó que esta tarde se realizará una nueva reunión para analizar "con sensatez" si es conveniente suspender las clases en las escuelas primarias y secundarias.



"Les pido a todos y todas que de verdad luchemos contra la pandemia pero no nos dejemos atrapar por la psicosis. Uno pelea contra un enemigo invisible que no sabemos dónde está ni quién lo tiene", subrayó Fernández.