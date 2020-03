Presidente de Perú no descarta evaluar pena de muerte para violadores

Agencia EFE

09.03.2020

El presidente peruano, Martín Vizcarra, señaló este domingo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que su Gobierno no descarta evaluar la pena de muerte para violadores sexuales.



"Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar, pero una medida no va a solucionar el problema", señaló el mandatario a los periodistas, en su visita a una feria de productos elaborados por mujeres.



FEMINICIDIOS, LLAMADO SEVERO DE ATENCIÓN



El mandatario hizo también un mea culpa como Gobierno y aseveró que "falta mucho por hacer" para combatir la violencia contra la mujer, que representa "uno de los principales problemas de la sociedad".



Indicó que las acciones implementadas por su gestión no han sido suficientes y que es necesario hacer "mucho más" para lograr el cambio que permita no solo que las mujeres vivan sin miedo, sino que ocupen "el rol que les corresponde en la sociedad".



Vizcarra se refirió también al asesinato de una niña de cuatro años, que fue secuestrada y víctima de violencia sexual por parte de un menor de 15 años, la pasada semana.



"El asesinato a una niña, es un llamado fuerte de atención a nosotros como Gobierno, como sociedad, para que cambiemos y pongamos muchos más esfuerzos en cambiar esta situación", refirió.



CAMBIOS EN LAS SANCIONES



En esa línea, señaló que algún cambio en las sanciones o condenas de estos delitos, cometidos por menores de edad, estará en manos del nuevo periodo legislativo que iniciará en los próximos días.



"Hay que ver cuánto influye el cambio de norma, porque se han hecho varios cambios de norma, pero vemos que todavía no disminuye la violencia contra la mujer y los feminicidios", aseguró Vizcarra.



En ese sentido, señaló que su Gobierno trabajará más intensamente en la educación, en los hogares, en las universidades, para cambiar a la sociedad "machista y patriarcal".



Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2020, en el Perú ya se han registrado 33 feminicidios, 82 tentativas de feminicidios y 326 desapariciones de mujeres.EFE