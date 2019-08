Presidente del parlamento neozelandés sorprendió al cuidar y alimentar a bebé de diputado en plena sesión

Beatriz Stange

22.08.2019

El presidente del parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, sorprendió al cuidar y alimentar al bebé de uno de los diputados, durante un debate en el parlamento.

El diputado laboralista, Tamati Coffey, llevó a su hijo de seis semanas al trabajo, luego de incorporarse tras la licencia por paternidad. Fue allí cuando el presidente de la cámara de representantes decidió darle un poco de ayuda sosteniendo al bebé y dándole una mamadera con leche, mientras se desarrollaban las discusiones parlamentarias.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA